Christophe Galtier confirme les difficultés du PSG dans le mercato

La suite après cette publicité

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain a recruté Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Mais le club de la capitale aimerait enrôler un défenseur central et un attaquant supplémentaires. Sauf que, pour le moment, les Rouge et Bleu n’arrivent pas à attirer de nouvelles recrues. En conférence de presse, Christophe Galtier a reconnu que ces couacs devenaient un réel handicap à l’heure où le calendrier parisien va considérablement se charger.

« On a identifié nos besoins par rapport au système et au calendrier très chargé. On a identifié des joueurs qui pouvaient être une valeur ajoutée. Après, il y a réalité du marché, on a beaucoup de joueurs sous contrat. C’est pour ça que le club compte sur Antero (Henrique) pour vendre et prêter nos joueurs, pour réduire le nombre de contrats. Avec le président et Luis Campos, on échange tous les trois jours, mais il y a toujours un décalage entre l’aspect économique et sportif. Nous, on est pressé. Dans une semaine on va enchaîner tous les trois jours. Il ne faut pas croire que c’est simple d’intégrer un joueur. Il y a des principes de jeu, des connexions avec les partenaires. Le fait que ces joueurs n’arrivent pas, ça nous pénalise sur le plan sportif », a-t-il confié.