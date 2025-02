L’OM recadre sèchement John Textor après ses propos sur Pablo Longoria

La sortie lapidaire de John Textor à l’égard de Pablo Longoria, et même plus globalement de ses homologues présidents de Ligue 1, ne passe pas vraiment du côté de l’OM. Dans un entretien accordé au média espagnol AS cette semaine, le patron de l’OL avait en effet reproché à celui de Marseille de ne pas suffisamment se mouiller, et même plutôt de se ranger derrière Nasser Al-Khelaïfi, dont l’influence à la Ligue et dans les instances n’est plus à démontrer.

«Je ne l’ai jamais vu se prononcer publiquement contre le PSG. Pablo Longoria peut-il être sérieux et dire que le plus gros problème du championnat français est que John Textor puisse prêter un joueur d’un club à un autre (Thiago Almada, ndlr), mais qu’il n’a rien contre le fait que le PSG dépense 200 millions d’euros par an pour financer des pertes afin de battre Marseille? Les supporters marseillais sont-ils heureux que le PSG les batte chaque année? Que Marseille se batte que pour la deuxième place? Je l’invite à partager avec nous ses brillantes opinions sur le PSG. Parce qu’apparemment, il ne se soucie que de Lyon», avait pesté Textor, sous-entendant que Longoria était même un porte-parole de Paris.

Ravanelli recadre Textor

Ce samedi lors de la rencontre entre Auxerre et l’OM, le conseiller institutionnel et sportif marseillais, Fabrizio Ravanelli, a fait office de représentant de son club sur les antennes de DAZN. L’ancien joueur du club a évidemment été invité à commenter les propos de Textor, et il n’a pas usé de faux-fuyant au moment de lui répondre : «d’abord, je dois dire que le président n’a pas trop fait attention à la déclaration de Textor, mais moi en tant que membre de l’institution, je pense qu’on ne peut pas juger le boulot de notre président parce que ça fait 20 ans qu’il est dans le foot et qu’il a déjà montré son niveau, son intelligence et son état d’esprit», a-t-il commencé.

«Le président Textor vient d’arriver dans le foot et il ne devrait pas se permettre de juger les clubs et notre président. Il devrait d’abord balayer devant sa porte. Quand il est venu l’an passé à Marseille, son entraîneur (Fabio Grosso, ndlr) a été blessé (à l’œil) mais il voulait quand même jouer le match. Il a donc manqué de respect à son entraineur alors que notre président ne voulait pas le jouer et était proche de lui. Cette année, quand il est venu à Marseille dans le bureau du président, il n’a pas dit bonjour à tout le monde, et ça, c’est l’éducation et le respect. C’est ce qui compte dans la vie.» Réponse attendue.