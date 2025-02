OL : John Textor s’en prend violemment à Pablo Longoria !

On ne sait pas si c’est lui qui a fait fuiter l’enregistrement de la réunion explosive de la LFP du 14 juillet dernier, mais John Textor fait tout pour dynamiter le système actuel de la Ligue. Après avoir à nouveau chargé Nasser Al-Khelaïfi hier soir dans un entretien accordé à L’Équipe, le patron de l’Olympique Lyonnais s’est cette fois attaqué au boss de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Pour rappel, l’Espagnol s’était montré critiqué vis-à-vis de la multipropriété des clubs, le modèle choisi par Textor. Face à ces reproches, l’Américain n’y est pas allé par quatre chemins dans un entretien accordé à AS. Il a carrément accusé Longoria d’être sous influence du PSG.

«Je peux vous dire que la déclaration est faite par un porte-parole du PSG, qui travaille en étroite collaboration avec Olivier Létang à Lille, avec Damien Comolli à Toulouse, avec Caillot au Stade Reims, et, si vous regardez les paroles des personnes qui ont obtenu un siège au conseil d’administration de l’ECA, qui ont été très bien traitées par Nasser, qui ont été placées au conseil d’administration de la Ligue. Toutes ces personnes formulent les mêmes plaintes et agissent de manière inappropriée. Ils devraient veiller à l’intérêt de la ligue dans son ensemble et ne pas s’en prendre à l’Olympique Lyonnais. Il est clair que Pablo Longoria, en faisant ces commentaires, les a faits dans le cadre d’une stratégie de groupe. Je ne pense pas qu’il ait cherché à défendre les intérêts de son club, Marseille. Je connais très bien ses propriétaires, les propriétaires de Marseille, et je pense qu’ils gèrent bien le club. Je pense que Pablo Longoria devrait se préoccuper davantage de Marseille et moins de la politique de la ligue.»