CdM 2022, France-Maroc : Théo Hernandez n'en croit pas ses yeux !

Après la victoire (2-0) et la qualification pour la finale acquise aux dépens du Maroc, le premier buteur du soir Théo Hernandez s’est exprimé au micro de TF1. La France va disputer une deuxième finale de Coupe du Monde de suite et le latéral de l'AC Milan n'en croyait pas ses yeux !

« Non c’est incroyable vraiment, jouer deux finales de Coupe du Monde de suite, c’est un moment incroyable, on a fait un beau boulot», a-t-il réagi, avant d'évoquer l'adversaire des Bleus en finale, et son frère, gravement blessé en début de compétition. « Ouais on sait que ça va être un gros match, on va bien travailler pour gagner cette finale, j’aurai une grosse pensée pour mon frère, j’espère qu’il sera là. C’est un moment incroyable, je vais aller voir ma famille, tous les joueurs et le coach aussi. »*