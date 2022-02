CAN 2021 : Salah est prêt à tout pour battre Mané

On ne pouvait certainement pas rêver mieux pour une finale de CAN que de voir s'affronter Mohamed Salah et Sadio Mané. Les deux stars de Liverpool tentent depuis plusieurs années maintenant d'écrire l'histoire de leur pays après avoir tout gagné avec leur club. Ce dimanche soir, l'un des deux perdra forcément une deuxième finale de CAN (Mané a échoué en 2019, Salah en 2017).

La suite après cette publicité

En conférence de presse d'avant-match, Mohamed Salah est revenu sur cette confrontation particulière face à son coéquipier. L'attaquant de 29 ans est prêt à mourir sur le terrain pour arracher la victoire. «C’est super de jouer contre le Sénégal et contre Sadio Mané. On s’était dit que ce serait chouette de se retrouver en finale. Nous serons adversaires demain et puis nous redeviendrons coéquipiers. Demain, c'est une question de victoire ou de mort et nous avons l'intention de gagner pour amener une autre étoile à notre pays», a-t-il lancé. Voilà qui est clair.