Stade Rennais : Florian Maurice dresse un bilan insatisfait du mercato

Le mercato a fermé ses portes jeudi soir. Pour cette dernière journée, le Stade Rennais a enregistré le départ de Lorenz Assignon, prêté avec option d’achat (10 M€) à Burnley. Le latéral droit entrait de moins en moins dans les plans de Julien Stéphan, qui lui préférait Guéla Doué. Les Bretons n’ont pas tout réussi en ce mois de janvier. Alors qu’ils visaient un attaquant et un défenseur central, ils ont obtenu la signature d’Azor Matusiwa, milieu de terrain de Reims, et d’Alidu Seidu en provenance de Clermont, un défenseur central que Julien Stéphan souhaiterait aligner comme arrière droit. Forcément, ces choix de joueurs posent question, ce que reconnaît volontiers Florian Maurice lors d’un entretien à Prime Video en marge de la rencontre face à Montpellier.

«Oui on est plutôt satisfait de manière globale même si au départ on avait évoqué des perspectives avec le coach à son arrivée. On a essayé, malheureusement on n’a pas réussi à aller au bout des choses. On avait aussi envie de conserver une certaine dynamique qui existe depuis quelques semaines maintenant. Il était indispensable de l’accentuer avec les joueurs qui font déjà partie de l’effectif depuis le début de la saison. C’était aussi bien de les garder» assume le directeur sportif, qui est également revenu sur le départ précipité de Nemanja Matic à l’OL. «Il a fait 5 mois au Stade Rennais où il a joué et été performant. Après, c’est vrai qu’il y a eu des petits soucis. Je ne souhaite pas m’étaler là-dessus. On a pris la décision de trouver une opportunité pour lui. Maintenant je lui souhaite bon vent à l’Olympique Lyonnais.»