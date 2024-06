Slovénie - Danemark : les compositions officielles

Pour ce premier match du groupe C dans cet Euro 2024, la Slovénie défie le Danemark à 18h à la Stuttgart Arena (suivez la rencontre en direct sur Foot Mercato). Les Danois sont assez largement favoris de cette rencontre et restent notamment sur une demi-finale lors du dernier Euro. La Slovénie de son côté disputera le deuxième Euro de son histoire après l’Euro 2000, 24 ans plus tard les Slovènes vont essayer de créer la surprise.

La suite après cette publicité

Pour les compositions d’équipes, Oblak sera évidemment dans les buts slovènes protégé par Drkusic et Bijol dans l’axe. Sesko mènera lui la paire d’attaquants avec Sporar. Et un quatuor à plat au milieu avec Stojanovic, Elsnik, Cerin et Mlakar. Côté danois, Kasper Hjulmand aligne un onze assez compétitif avec Schmeichel toujours présent dans les cages, une défense à trois avec Vestergaard, Christensen et Andersen puis Kristiansen et Bah en pistons. Eriksen et Hojbjerg avec Hjulmand au milieu puis Holjund sera lui aussi présent devant.

Les compositions d’équipes :

Slovénie : Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar - Sporar, Sesko.

Danemark : Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard - Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen - Eriksen - Wind, Hojlund