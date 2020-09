Lille - Metz : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour la première match de la journée, toujours dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, le LOSC reçoit le FC Metz à 13h. Le club nordiste devrait aligner son traditionnel 4-4-2 avec Maignan dans les buts. De gauche à droite, la défense sera composée de Bradaric, Botman, Fonte et Celik. Le double pivot du milieu devrait être Soumaré et André. Bamba animera le côté gauche, Ikoné le côté droit. Yilmaz et David seront les deux attaquants de pointe.

De son côté, le FCM devrait se présenter en 4-3-3. Oukidja gardera les buts. De gauche à droite, Udol, Boye, Bronn et Centonze formeront la défense. Maïga, Pajot et Angban seront les trois du milieu. Enfin en attaque, le trio sera composé de Boulaya, Niane et Nguette.