Amélie Oudéa-Castéra sera jugée en décembre pour diffamation envers Noël Le Graët

L’ancienne ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sera jugée début décembre devant la Cour de justice de la République (CJR) pour diffamation envers l’ex-patron du football français Noël Le Graët. Une information confirmée ce lundi par une source judiciaire auprès de RMC Sport. A noter que le procès se tiendra lui les 3 et 4 décembre prochains, comme annoncé récemment par Ouest France et confirmé, ce jour, par cette même source judiciaire.

Pour rappel, ce procès fait suite à une plainte déposée par M. Le Graët le 24 avril 2023 pour des propos tenus les 15 février et 5 mars de la même année par l’ex-ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Dans un rapport d’audit, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche avait notamment estimé que l’ex-boss de la FFF «ne dispos(ait) plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français», compte tenu de son «comportement inapproprié (…) vis-à-vis des femmes».