L'UEFA sanctionne la fédération anglaise

Après les incidents liés à la demi-finale de l'Euro 2020 entre le Danemark et l'Angleterre (victoire anglaise 2-1 a.p.), l'UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire envers la fédération anglaise. L'instance européenne a rendu son verdict samedi et inflige à la FA une amende de 30.000 euros à la veille de la finale de la compétition entre les Three Lions et l'Angleterre.

Pour rappel, lors de cette demi-finale, l'hymne danois avait été sifflé par les supporters anglais avant de pointer le gardien de Leicester Kasper Schmeichel à l'aide d'un laser durant le penalty d'Harry Kane en prolongation. Le communiqué de l'UEFA précisé les raisons pour lesquelles la fédération est sanctionnée : pour «l'utilisation de pointeur laser, les perturbations pendant les hymnes nationaux et l'allumage de matériels pyrotechniques (fumigènes et feux d'artifice, ndlr).»