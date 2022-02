OL-OGC Nice : la réaction à chaud d'Anthony Lopes

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice au Groupama Stadium dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 (2-0), le gardien international portugais Anthony Lopes s'est exprimé sur la victoire des siens, affirmant qu'il est content non seulement du résultat mais également du contenu proposé devant leurs supporters.

«On avait a coeur de bien démarrer ce match, c'est ce qu'on a fait. On sait qu'on a énormément pêché dans ce domaine face à Monaco, on avait manqué d'agressivité dans notre début de match. On a fait deux périodes de très haut niveau, si ce n'est un match référence pour nous dans cette saison», a-t-il déclaré au micro de Canal+.