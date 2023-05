Cristiano Ronaldo déjà prêt à tout pour quitter Al Nassr !

La suite après cette publicité

En janvier dernier après une fin d’aventure terrible du côté de Manchester United et un échec en Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo faisait un choix surprenant en partant du côté d’Al Nassr en Arabie saoudite. La formation du Golfe lui offrant un pont d’or à près de 200 millions d’euros jusqu’en juin 2025. Découvrant son cinquième club, le Portugais connaît plutôt une réussite sur le plan sportif. Si son club est actuellement deuxième à trois journées de la fin à 3 points d’Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo affiche 13 buts et 2 offrandes en 17 matches disputés.

Des statistiques probantes certes, mais qui ne suffisent pas à combler le natif de Funchal. Alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat, celui qui compte 122 buts en 198 capes avec son pays a des envies d’ailleurs et le torchon brûle avec Al Nassr. Alors qu’il n’a même pas encore vécu cinq moins avec la formation saoudienne, Cristiano Ronaldo aimerait faire son retour en Europe comme le dévoile Mundo Deportivo. Le joueur est loin de l’idylle de départ et a du mal à accepter le mode de vie saoudien. Surtout, ce sont les infrastructures du club qu’il juge «loin d’être celles de la société moderne» qui posent question.

Alors qu’il ne lui reste que trois matches à disputer en cette fin de saison, Cristiano Ronaldo et son clan - qui fait fuiter des informations - entendent bien quitter l’Arabie saoudite pour retourner en Europe ou se tourner vers un autre championnat. Mais cela ne sera pas si évident puisqu’il n’est pas dans l’intérêt d’Al Nassr de laisser partir la figure de proue de son projet. Dès lors, Cristiano Ronaldo pourrait résilier son contrat, mais les lois de la FIFA sont claires. Si les deux parties ne s’entendent pas, celle qui résilie le contrat devra verser une indemnité.

Celle-ci comprend le salaire sur le temps restant du contrat et d’autres avantages liés à ce dernier ainsi que d’autres frais comme les dépenses encourus par l’ancien club. S’il veut partir, Cristiano Ronaldo a donc de fortes chances de sortir le chéquier pour y parvenir. De plus, l’attaquant portugais s’expose à une sanction sportive puisqu’un joueur qui résilie son contrat peut être suspendu pour une durée de 4 mois de tout match officiel. La tête ailleurs, Cristiano Ronaldo reste pour le moment pieds et poings liés en Arabie saoudite.