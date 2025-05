Arabie saoudite : le Al-Ittihad de Karim Benzema et Laurent Blanc met tout le monde d’accord

Et de trois pour Al-Ittihad ! Vainqueur hier de Al-Raed 3-1, le club a remporté le troisième titre de champion d’Arabie saoudite à deux journées de la fin, revenant à égalité avec Al-Nassr, mais encore loin de Al-Hilal et de ses huit Saudi Pro League. Avec neuf points de retard, le champion en titre ne peut plus revenir et ce alors qu’il lui reste trois matchs à disputer. Les Tigres mènent aux confrontations directes. Ce matin, la presse locale souligne la saison quasi-parfaite des hommes de Laurent Blanc, emmenés par leur leader, Karim Benzema.

3e au classement des buteurs (21 réalisations), derrière Cristiano Ronaldo (23) et Abderrazak Hamdallah (22), le Français a encore brillé durant cet exercice. Absent sur la pelouse hier soir lors du match du titre en raison d’une blessure, cela ne l’a pas empêché de célébrer ce nouveau titre avec ses coéquipiers hier. C’est son premier dans le Golfe, et c’est toujours particulier. S’en est suivi une grande fête au siège du club à Djeddah avec des supporters invités, des fumigènes et quelques drapeaux en l’honneur de héros Benzema ou encore Bergwijn, par ailleurs buteur hier.

Al-Ittihad a étanché la soif de titres de Laurent Blanc

C’est aussi la victoire de Laurent Blanc, l’entraîneur de cette équipe. Parfois austère et tout en retenu, le technicien n’a pas fait mentir sa réputation lors des célébrations. «Lors de la première journée, nous avons joué contre Al-Khulud dans ce stade, et j’ai dit aux joueurs que notre objectif était de remporter le championnat. Maintenant, nous pensons à la Coupe du Roi, et je suis très fier de mon équipe, assurait le Cévenol en conférence de presse. Al-Raed a joué sans pression et a marqué sur une seule occasion dès le début du match. C’était une bonne chose, car les joueurs se sont réveillés après eux et ont obtenu ce qu’ils voulaient.»

Lui aussi a fait face à des critiques durant la saison, notamment en mars quand l’avance des siens fondait à grande vitesse après une série de 4 nuls en 5 journées. Il a tenu bon avec son équipe, mettant en avant les bons résultats. «Al-Ittihad a étanché la soif de titres de son entraîneur français, Laurent Blanc, après neuf ans d’attente», écrit ce matin Arriyadiyah dans ses colonnes. L’ancien sélectionneur a tout de même remporté le 16e titre de sa carrière, son 5e championnat mais le tout premier à l’étranger. Mais avant de quitter la salle de presse, il a aussi laissé entretenir le doute quant à son avenir alors qu’il dispose encore d’une année de contrat…