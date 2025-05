SPL : Al-Ittihad envoie Al-Raed en deuxième division et s’offre le titre !

Dans le cadre de la 32e journée de Saudi Pro League, Al-Ittihad se déplaçait sur la pelouse d’Al-Raed. Solide leader, le club basé à Djeddah pouvait faire s’offrir le titre en cas de victoire. Et c’est désormais chose faite. Portés par des réalisations de Steven Bergwijn, Danilo Pereira et Abdulrahman Al-Aboud, les hommes de Laurent Blanc ont empoché trois nouveaux précieux points.

Malgré l’ouverture du score d’Oumar Gonzalez, Al-Raed s’est donc incliné (3-1) et évoluera en deuxième division saoudienne la saison prochaine. De son côté, Al-Ittihad remporte le championnat après une saison parfaitement maitrisée. Relégué à neuf points malgré trois matchs à jouer encore, Al-Hilal ne peut plus espérer revenir sur son concurrent puisqu’en cas d’égalité, Al-Ittihad l’emporterait également à la différence de but particulière.