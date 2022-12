Cristiano Ronaldo rebondit à Al-Nassr

La suite après cette publicité

Le deuxième chapitre de l’histoire de Cristiano Ronaldo à Manchester United a tourné court. Le 22 novembre, en pleine Coupe du Monde au Qatar, quelques jours après avoir publiquement critiqué son club et son entraîneur, Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo quittait les Red Devils, d’un commun accord. La Coupe du Monde évacuée, on allait enfin savoir où l’attaquant de 37 ans, aux émoluments très conséquents, allait rebondir. Newcastle ou le Golfe étaient dans les tuyaux.

C’est désormais officiel, terminée l’histoire européenne (Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus), il prend direction de l’Arabie Saoudite pour les deux prochaines années ! « L’Histoire est en marche. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre Ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue », s’est exclamé le club saoudien par le biais d’un communiqué pour officialiser le recrutement de Cristiano Ronaldo.

Le Quintuple Ballon d’Or s’est engagé en faveur d’Al-Nassr, club basé à Riyad, la capitale du royaume, actuel leader de son championnat. Et seule destination prête à accueillir l’international portugais aux 196 sélections, qui touchait près de 30 millions d’euros par an en Angleterre. Concernant son bail, un contrat de 200 millions d’euros par saison, jusqu’en 2025 (et même 2030) a été évoqué ! L’idée étant, pour l’Arabie Saoudite, de se donner, à n’importe quel prix, un énorme coup de projecteur avec l’organisation du Mondial 2030 en point de mire.

Rudi Garcia l’attend à l’entraînement

Alors qu’il avait repoussé une offre pharaonique de près de 350 millions d’euros avancée par Al-Hilal cet été, le buteur lusitanien a fini par céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Si c’est bien à Riyad, c’est au Al-Nassr Football Club qu’il a décidé de poser ses valises. Il faut dire que la star s’était fait éconduire par les plus grosses puissances européennes. Du Bayern au Real Madrid, en passant par Chelsea, le Sporting CP, l’Eintracht Francfort, et même l’OM, pas de place pour un Cristiano Ronaldo qui doit désormais lui aussi s’habituer au banc, que ce soit en club ou en sélection.

À Al-Nassr, qui a indiqué que « le plus grand athlète du monde a officiellement signé pour Al-Nassr », Cristiano Ronaldo évoluera sous les ordres de Rudi Garcia. Le technicien français de 58 ans qui, comme lui, souhaitait évoluer au sein d’une équipe qualifiée pour la Ligue des champions de l’UEFA, est arrivé en juillet et compte depuis un bilan de 7 victoires, 1 nul et 1 défaite en 9 matches passés sur le banc en Saudi Pro League. Championnat dont Al-Nassr occupe la tête. Dans le vestiaire, Cristiano Ronaldo posera son sac à côté de ceux de David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Talisca, Gonzalo 'Pity’ Martinez ou encore Vincent Aboubakar.