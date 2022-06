Le message d'adieu de Lucas Torreira aux supporters de la Fiorentina

Prêté cette saison par Arsenal à la Fiorentina, le milieu uruguayen, Lucas Torreira retrouvait des couleurs dans un championnat qu'il connaissait depuis son passage à l'Udinese. Devenu amoureux du club et de la ville, le milieu de poche souhaitait rester à Florence mais cela n'a pas été possible, comme il l'explique dans un communiqué adressé aux tifosi de la Viola : «sachez que j'ai fait tous les efforts possibles pour continuer à faire partie de ce club, mais malheureusement, il y a eu ceux qui, à mon avis, en agissant de manière malveillante, ont réussi à faire en sorte que cela ne soit pas et c'est pourquoi je dois partir.Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Vous aurez un supporter de plus qui vous encouragera d'où que je sois. »

«Malheureusement, le moment est venu de se dire au revoir. C'est avec une grande tristesse que ma relation avec l'ACF Fiorentina prend fin.Le club qui m'a donné tant d'amour et de soutien pendant tout ce temps. J'ai découvert une ville merveilleuse qui a toujours été gentille, amicale, sympathique... Vous m'avez toujours montré de l'affection, du respect et je vous en serai toujours reconnaissant. Grâce à votre confiance, j'ai pu trouver la continuité et le niveau que je voulais. Je le dois à mes coéquipiers et à tous les fans qui nous ont donné de l'énergie match après match. Je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble du personnel du club : cuisiniers, kitters, manager, kinésithérapeute et sécurité. Ils sont les pièce fondamentale pour le fonctionnement de cette institution,» a écrit l'Uruguayen, visiblement marqué par cette saison.