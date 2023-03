PSG : l’avenir de Christophe Galtier est déjà scellé

La défaite du Paris Saint-Germain face à Rennes plonge encore un peu plus le club parisien dans la crise. Déjà éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG voulait reprendre sa marche en avant en Ligue 1 contre son homologue breton. Mais les Parisiens n’ont pas réussi à inverser la tendance face à des Rennais concentrés. Ce nouveau revers fragilise la position de Christophe Galtier, déjà contesté depuis plusieurs semaines après les nombreuses désillusions de ces dernières semaines.

Néanmoins, Christophe Galtier devrait rester sur le banc parisien jusqu’à la fin de la saison. En effet, dans l’entourage des actionnaires parisiens, on estime qu’il ne devrait pas y avoir de décision immédiate. Alors que le club parisien traverse une nouvelle crise, les dirigeants ne souhaitent pas agir dans la précipitation et surtout ne pas donner l’impression de céder à la panique. Même si l’entraineur parisien semble plus que jamais sur la sellette, il ne devrait donc pas quitter ses fonctions dans les jours à venir.

