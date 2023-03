Ligue 1 : le PSG tombe à domicile face à Rennes

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais ce dimanche après-midi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 dans un Parc des Princes ensoleillé. Le club de la capitale devait s’imposer pour garder son avance sur ses poursuivants, un écart réduit par la victoire du RC Lens face à Angers (3-0), passant ainsi devant l’Olympique de Marseille, en déplacement du côté de Reims ce soir dès 20h45. Pour cette rencontre, Christophe Galtier faisait confiance aux jeunes Timothée Pembélé et El Chadaille Bitshiabu dans son onze de départ, tandis que Bruno Genesio proposait de la jeunesse dans son équipe, avec Désiré Doué, Lesley Ugochukwu ou encore Warmed Omari. Le début de rencontre était fatal au technicien breton, non pas en raison d’une ouverture du score adverse, mais à cause de la blessure d’Adrien Truffert - sélectionné avec les Espoirs, qui voyait sa cheville tourner sur son intervention défensive face à Pembélé (2e), rapidement remplacé par Birger Meling. Cela n’empêchait pas les Rennais de réaliser quelques incursions dans la surface adverse, mais il manquait de la justesse dans le tir croisé, mais contré, de Toko Ekambi (11e) et sur le centre de Doué vers Kalimuendo (12e). A la suite d’une belle combinaison, avec de la réussite, entre Messi et Fabian, l’Argentin voyait sa frappe déviée par la défense adverse pour un corner, qui n’était pas loin de surprendre l’arrière-garde rouge-et-noir (16e). Porteur du brassard de capitaine pour la deuxième fois cette saison, Mbappé croyait ouvrir le score d’une frappe au premier poteau pour tromper Mandanda mais l’arbitre signalait un hors-jeu du Bondynois au départ de l’action (24e). Il trouvait la profondeur dans la foulée mais avait moins de réussite sur son tir trop croisé du gauche (25e), avant d’être mis en échec par le portier rennais sur une tentative de lob (26e).

Héroïque, le gardien champion du monde 2018 s’imposait également face à Pembélé (34e) puis Mbappé, encore lui (40e). Et avant la pause, Toko Ekambi, lancé dans le dos de la défense par Bourigeaud, n’avait besoin que de deux touches dans son enchaînement pour placer son ballon et crucifier Donnarumma, dont la main n’était pas assez ferme pour dégager sa frappe puissante et croisée (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, le PSG remettait le pied sur le ballon et prenait l’ascendant sur une équipe rennaise acculée dans son derniers tiers. Mais sur sa première attaque rapide, initiée par une récupération de Bourigeaud pour lancer Ugochukwu, qui distillait un centre à ras de terre pour Kalimuendo, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (0-1, 48e) pour faire le break face à son club formateur.

Le second but du SRFC obligeait les locaux à occuper le camp adverse pour revenir au score, mais peu de réussite dans le dernier geste, notamment sur le tir ralenti de KM7, capté tranquillement par Mandanda (54e). Les occasions s’enchaînaient de part et d’autre du rectangle vert francilien : pas assez marqué par Pereira, KTE ouvrait parfaitement son pied pour trouver la lucarne opposée parisienne mais son enroulé frôlait le poteau gauche de Donnarumma (68e). La frappe lointaine de Messi était ensuite repoussé par le dernier rempart, présent ensuite pour couper le centre d’Ekitike (71e). Spence, servi en profondeur dans le dos de Bernat, était finalement dérangé par la sortie du dernier rempart (73e). Malgré une possession évidente dans le dernier quart d’heure, les Parisiens n’arrivaient pas à réduire la marque, tombant face à un Mandanda impérial sur sa ligne (8 arrêts). L’ex-international tricolore réalisait une superbe parade sur l’enroulé de Marco Verratti, servi par Mbappé dans la zone de vérité (84e). Les dernières attaques placées des locaux ne changeaient rien au sort de la rencontre. Avec cette défaite, le PSG peut voir l’OM revenir à sept points avec cette quatrième défaite de la saison, la seconde face au Stade Rennais, qui monte à la cinquième place provisoire.

