Celtic : Olivier Ntcham va animer la fin du mercato !

Olivier Ntcham (24 ans) sera-t-il la star des deux derniers jours du mercato hivernal pour l'instant assez calme ? C'est une possibilité. L'été dernier, le Celtic l'avait bloqué alors qu'il s'en allait pour Brest. Depuis, pas de surprise, le Français a demandé à quitter Glasgow. Il ne reste que très peu de temps pour boucler des arrivées et des départs, mais celui-ci semble plutôt probable vu qu'il n'a que très peu joué en ce début de saison en Écosse (sept titularisations).

En plus de cela, il se trouve à 18 mois de la fin de son contrat et donc c'est l'une des dernières opportunités pour les Écossais de le céder à bon prix. Pour le moment, d'après Skysports, c'est le club de Newcastle qui serait le plus chaud sur lui. West Bromwich Albion, toujours en Premier League, est aussi très chaud sur lui. Mais il est aussi possible qu'un acteur de l'Hexagone fasse le tout pour le tout afin de le récupérer dans la dernière ligne droite.

West Ham bien avancé

Toujours selon le média anglais, certains clubs de Ligue 1 suivent avec attention la situation du natif de Longjumeau. On sait notamment que l'OM se cherche un milieu de terrain, même si ça va être compliqué après les incidents survenus hier quelques heures avant le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, finalement reporté en raison desdits incidents. Le joueur, lui, semble attendre patiemment une solution.

André Villas-Boas, selon nos informations, le suivait depuis longtemps et l'été dernier, c'était l'Olympique Lyonnais qui avait tenté de se faufiler dans ce dossier, sans véritable succès. Ces dernières heures, c'est avec West Ham que le joueur était en négociations avancées. Pour le moment tout est au ralenti et ce dimanche devrait être déterminant concernant son avenir. Quoi qu'il en soit, la fin avec le Celtic semble très proche...