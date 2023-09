L’OGC Nice s’offre Aliou Baldé

Comme indiqué sur notre site il y a deux jours, Aliou Baldé s’est engagé avec Nice. L’ailier évoluait à Lausanne, club qui appartient à Ineos, le même propriétaire que les Aiglons. La durée de contrat n’est pas précisée.

A 20 ans, l’attaquant sénégalais sort de six très bons mois avec le club suisse. Arrivé en janvier, il a eu le temps d’inscrire 5 buts et de délivrer 4 passes décisives en 14 rencontres de championnat. Il avait d’ailleurs redémarré la saison sur les mêmes bases puisqu’il avait trouvé le chemin du but à 2 reprises en 5 matchs de Super League depuis la reprise.