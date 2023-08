Nice va recruter Aliou Baldé

A la recherche d’un ailier gauche prometteur, l’OGC Nice a jeté son dévolu sur Aliou Baldé. Si vous ne le connaissez pas, Melvin Bard se souvient parfaitement de sa rencontre avec le virevoltant et prometteur ailier sénégalais de 20 ans formé au Feyenoord Rotterdam. En amical, ce dernier avait rendu fou le latéral gauche niçois face à Lausanne et avait même marqué un but.

De quoi convaincre Florent Ghisolfi de mettre la main dessus. Selon des informations de Sacha Tavolieri que nous sommes en mesure de confirmer, l’ailier de Lausanne (2 buts en 5 matches depuis le début de saison en championnat suisse), va s’engager avec le Gym dans les prochaines heures.