La belle revanche de l’ancien espoir du PSG Mehdi Ganouni

Lorsque la porte est fermée, il faut parfois passer par la fenêtre. Cet adage colle parfaitement à Mehdi Ganouni. Formé au PSG, ce milieu offensif franco-tunisien a dû quitter son club formateur, mais aussi la France pour connaître sa première expérience professionnelle. Et pour sa première saison en première division tunisienne à Monastir, ce numéro 10, capable également d’évoluer sur le côté gauche, totalise déjà 2 buts et 5 passes décisives en 17 apparitions (il est décisif toutes les 110 minutes) et monte en puissance.

Des performances qui permettent notamment à son club de disputer le titre en D1 tunisienne à l’Esperance de Tunis à deux journées de la fin. De quoi susciter l’intérêt de plusieurs clubs notamment du Golfe. Plusieurs clubs des Emirats mais aussi du Qatar se sont déjà positionnés… A suivre.