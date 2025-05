Nîmes descend en National 2 !

Terrible nouvelle pour le Nîmes Olympique. Encore en Ligue 1 il y a quatre ans, les Crocos poursuivent désormais leur interminable et douloureuse dégringolade dans la pyramide du football français. En perdant ce soir contre Aubagne lors de l’avant-dernière journée de National (2-4), ils ont scellé leur sort et abandonné toutes leurs chances de maintien en National 1.

La suite après cette publicité

Avec 28 points, les Gardois sont désormais assurés de terminer la saison derniers, et ils évolueront donc en National 2 la saison prochaine, à condition que la situation financière du club le permette, ce qui n’est pas encore assuré. Ces dernières saisons, la gestion du propriétaire Rani Assaf avait souvent été remise en question par les supporters du club, qui continuent de réclamer à cor et à cri son départ. Ce dernier ne met même plus les pieds à Nîmes, et dans un avion sans pilote, l’histoire se termine forcément mal.