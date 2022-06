Brésil : Neymar voit Rodrygo comme son successeur en sélection

La sélection brésilienne compte de nombreux jeunes talents offensifs qui sauront porter la Seleçao lors des années à venir. L'un d'entre eux n'est autre que le jeune madrilène Rodrygo. Il a d'ailleurs révélé à ESPN que Neymar voyait en lui son successeur : «lorsque je quitterai l'équipe nationale, le 10 sera à toi», a lâché le joueur du PSG au jeune ailier.

«Je ne savais même pas quoi lui dire. J'étais gêné, j'ai un peu ri et je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit qu'il devait jouer un peu plus longtemps, que je ne voulais pas maintenant et ainsi de suite. Et puis il a ri. » Neymar fêtera ses 31 ans quelques mois après la Coupe du Monde au Qatar, sa dernière avant de laisser la place aux plus jeunes ?