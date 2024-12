OL : la réponse glaciale de Tony Parker sur John Textor

La collaboration entre Eagle Football (ex OL Groupe) et le club de basket de l’ASVEL devrait prendre fin prochainement. C’est en tout cas le sens de la pensée de Tony Parker, dans un entretien accordé au journal L’Équipe. Si le président de Lyon-Villeurbanne avait de grandes ambitions partagées avec Jean-Michel Aulas autrefois, cette époque semble révolue, avec un Textor aujourd’hui désireux de revendre ses parts.

« OL Group, c’est fini ! La stratégie de Textor, c’est le foot seulement. Il n’est pas intéressé par le basket. Avec l’OL, on n’est plus une famille. L’OL reste actionnaire dans le club cette saison (à hauteur de 25 %), mais je pense qu’ils veulent vendre. Avec Jean-Michel Aulas, on voulait faire de grands trucs ensemble. On fera autrement », a exprimé Tony Parker. C’est au moins clair.