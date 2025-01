Les révélations de cette première moitié de saison de Ligue 2

C’est la fin de la trêve hivernale et même déjà l’heure de la reprise dans quelques heures et nous voilà à la quasi mi-saison en Ligue 2 (16 journées sur 34). L’heure est à un premier bilan avec les révélations de cette première moitié d’exercice. Pour ce tableau, nous avons choisi dix éléments évoluant à des postes variés, plutôt jeunes, qui découvrent le championnat ou qui y performent pour la première fois de leur carrière. Certains sont déjà titulaires dans leur club, quand d’autres occupent encore un rôle plus mineur mais tous brillent sur le plan individuel depuis la reprise estivale. Qu’ils jouent le haut du tableau, le ventre mou ou le maintien en Ligue 2, il y en a pour tous les profils.

On débute avec le bas du classement, direction Troyes où Cyriaque Irié s’est rapidement fait une place dans l’effectif de Stéphane Dumont. Arrivé sur la pointe des pieds de Dijon en échange d’un transfert à environ 3 M€ (tout de même), le joueur de 19 ans est devenu en six mois le chouchou du stade de l’Aube grâce à ses 3 buts et 2 passes décisives en 15 matchs de championnat. Son jeu virevoltant et sa personnalité ont déjà séduit tout le monde. Mohamed Bouchouari n’a pas tardé non plus à se mettre tout le monde dans la poche du côté de Rodez. Le latéral droit de 24 ans arrivé libre de la réserve d’Anderlecht enchaîne les prestations franchement solides. En six mois, le Belge est même devenu l’homme à tout faire du haut de ses 4 buts, dont un magnifique coup-franc, et ses 4 passes décisives (15 matchs).

Siwe enfin lancé, les surprises Lutin et Kouassi

Pas de quoi faire rougir son coéquipier Timothé Nkada, déjà auteur de 8 réalisations, en plus de 3 passes décisives (13 matchs) avec la RAF. Après avoir bourlingué au Danemark ou encore en Slovénie durant sa carrière, l’attaquant est revenu en France cet été, et ça lui réussit bien. L’ancien Rennais est actuellement le 2e meilleur buteur d’un championnat qu’il découvre à 25 ans. Il frôle le titre de joueur du mois de novembre. On poursuit notre remontée du classement en prenant cette fois la route d’Amiens pour y croiser le chemin de Rayan Lutin. Alors qu’il n’avait connu que 6 petites apparitions en fin de saison passée, le milieu offensif de 21 ans est devenu élément majeur du dispositif d’Omar Daf. Du haut de ses 4 passes décisives (pour un but en 15 rencontres de L2), il est en train de franchir un cap puisqu’il a même été appelé pour la première fois par les Comores.

Pour Jacques Siwe, c’est la saison de la révélation. Pour son troisième exercice à ce niveau, le premier comme titulaire, l’attaquant de 23 ans peut enfin faire parler son talent. Le Guingampais cumule déjà 8 buts et 1 passe décisive en 15 rencontres de Ligue 2, ce qui le situe au 2e rang du classement des meilleurs buteurs du championnat. Ses performances lui ont même valu d’être sacré meilleur joueur au mois de novembre. Lui était encore inconnu du grand public cet été mais Christ-Owen Kouassi a réussi à se faire une place dans l’arrière-garde de Laval sans aucun problème. Bonne surprise de la préparation, le défenseur central de 21 ans (il est capable de jouer latéral droit et gauche) a su saisir sa chance, lui qui n’avait encore jamais évolué avec l’équipe première depuis son arrivée au club il y a 4 ans. Titulaire dès la reprise (16 matchs, autant de titularisations), il n’a pas lâché la moindre minute de la saison, excepté lors de la 1ère journée.

Skyttä, la bonne pioche de Dunkerque

Autre défenseur mis à l’honneur, Sadibou Sané. Les plus observateurs l’auront remarqué lors de la 2e partie de la saison de Ligue 1 l’an passé (14 apparitions). Arrivé de l’académie Génératon Foot à l’été 2023, le Sénégalais de 20 ans a su attendre son heure avant de finir titulaire au sein de la charnière du FC Metz. En Ligue 2, il poursuit sur sa lancée, devenant rapidement l’un des hommes de confiance de Stéphane Le Mignan. Le Stade Rennais n’est d’ailleurs pas insensible à ses charmes. Si Dunkerque réussit pour le moment une belle moitié de saison, c’est notamment en raison des performances de Naatan Skyttä (22 ans). Joueur le plus décisif du club (14 matchs, 4 buts et 3 passes décisives), le Finlandais peut enfin s’exprimer en France, alors que Toulouse n’a jamais cessé de le prêter en trois ans. Sa vision du jeu et ses qualités techniques en font un élément majeur, nommé pour le trophée du joueur du mois de novembre, battu par Siwe.

On termine par le haut du panier avec deux Lorientais. Il y a d’abord Darlin Yongwa, débarqué en provenance de Niort à l’été 2022. Capable de jouer latéral ou milieu gauche, le Camerounais a cette fois définitivement pris son envol dans la défense lorientaise. Ses deux saisons en Ligue 1 (36 matchs au total, 2 buts, 2 passes) lui ont servi d’expérience et le voilà comme indéboulonnable désormais. Le joueur de 24 ans est même le 2e meilleur passeur du championnat (15 matchs, 6 passes). Un cran plus haut sur le terrain, on retrouve Arthur Avom (20 ans). Recruté au Cameroun il y a 18 mois, à Fauve Azur, le milieu de terrain a vécu une première année en National 2 avant de prendre rapidement du galon en équipe première. D’abord remplaçant, il est devenu titulaire aux yeux d’Olivier Pantaloni, ne quittant plus le onze de départ depuis la 7e journée (14 matchs, 4 passes décisives). Lorient souhaiterait rapidement boucler sa prolongation, lui dont le contrat court jusqu’en 2026. Il faut dire que Nantes le courtise.