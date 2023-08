OL : Castello Lukeba met un coup de pression à John Textor !

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais ne compte pas perdre ses pépites. Si Bradley Barcola est actuellement ciblé par le Paris Saint-Germain, un autre jeune talent rhodanien est également sur le départ. Son nom ? Castello Lukeba. Du haut de ses 20 ans et fort de 38 matches toutes compétitions confondues (2 buts) la saison dernière, le défenseur gaucher formé au club attise les convoitises et se plaît à rêver d’un avenir radieux, au sein d’un club plus huppé.

Pilier de la défense lyonnaise, il est, à ce titre, visé par le RB Leipzig, troisième de la dernière Bundesliga et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Oui mais voilà, après trois offres formulées par le club allemand, qui a déjà enrôlé Lois Openda, l’OL ne cède pas et la dernière proposition du RBL ne semble, elle aussi, pas changer la donne. Comme nous vous le révélions ce vendredi soir, les pensionnaires de la Red Bull Arena sont revenus à la charge avec une quatrième offensive.

Castello Lukeba s’impatiente !

Ainsi le club allemand est prêt à lâcher 30 millions, plus un bonus de 5 millions d’euros pour le défenseur central, en plus d’un pourcentage à la revente de 15% pour le club lyonnais. Mais ce n’est pas tout, le RB Leipzig a aussi proposé Ilaix Moriba (20 ans). Le milieu de terrain formé au FC Barcelone avait rejoint la Bundesliga en 2021, avant un prêt de deux saisons à Valence. Malgré cette nouvelle proposition, le dossier ne se décante toujours pas et le joueur, lui, commence à s’impatienter.

Selon nos dernières informations, Castello Lukeba a donc demandé à John Textor de négocier de club à club. Désireux de trouver une solution sur la base d’un intérêt commun, le grand espoir de l’OL tenait d’ailleurs cet accord avec Jean Michel Aulas, ancien propriétaire de la formation rhodanienne. Déterminé à l’idée de rejoindre un challenge ambitieux, qui plus est après deux très belles saisons du côté de Lyon, le défenseur d’1m84 veut désormais franchir une nouvelle étape dans sa carrière et jouer pour le RB Leipzig. Reste désormais à savoir si ce coup de pression adressé à John Textor lui permettra d’arriver à ses fins…