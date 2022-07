Amical : la Juve facile avec Pogba et Di Maria

Face aux Chivas de Guadarajara, la Juventus s'est imposée 2-0 pour son premier match de Summer Tour aux États-Unis. Les nouvelles recrues ont su se montrer, notamment Paul Pogba, Angel Di Maria ou encore Federico Gatti. Dès la 10ème minute, les joueurs de la Vieille Dame ont frappé et l'Argentin y est pour quelque chose. Corner pour la Juve, tiré au second poteau pour la tête de Federico Gatti repoussée difficilement par le gardien des Chivas. Le ballon traîne dans la surface et le jeune attaquant Marco Da Graca (20 ans) est à l'affût et pousse le ballon dans les filets.

La suite après cette publicité

Le second but est également l'oeuvre d'un jeune de la Juve, Mattia Compagnon (20 ans). Après une feinte de frappe, le jeune italien se replace sur son pied droit et envoie une frappe décroisée pour tromper le gardien à la 80ème minute. La presse italienne est convaincue par la prestation de Paul Pogba et d'Angel Di Maria : « Ce qui frappe, c'est l'entente entre Di Maria et Pogba, qui se cherchent et se trouvent avec une grande facilité. L'Argentin a été le meilleur, le Français a été dangereux » souligne la Gazzetta dello Sport.