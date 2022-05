OL : le nouveau gang des Lyonnais envoie un message fort pour l'avenir

La suite après cette publicité

Un rayon de soleil. Cette saison, l'OL a été pris en pleine tempête, entre une pluie de mauvais résultats, un climat orageux avec les supporters et la fin du partenariat avec des actionnaires historiques. Dans toute cette grisaille, l'éclaircie est venue de la jeunesse et du centre de formation. Cela avait déjà été le cas à l'époque de la construction du grand stade. Devant se serrer la ceinture financièrement, les Olympiens avaient pu s'appuyer sur la génération menée par Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Maxime Gonalons puis ensuite Nabil Fekir. Cette année, ce sont les jeunes Maxence Caqueret, Castello Lukeba et Malo Gusto, sans oublier Rayan Cherki (blessé), qui ont montré que l'OL devait faire confiance à sa formation. Une formation qui a d'ailleurs été récompensée par un titre en Coupe Gambardella chez les U19.

L'éclosion d'un nouveau "Gang des Lyonnais"

Miser sur la jeunesse, c'est le plan que veut donc continuer à développer Jean-Michel Aulas la saison prochaine afin que le ciel soit sans nuage à Lyon. «Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL». Un message qu'ont parfaitement entendu les cracks lyonnais, tous prêts à mouiller le maillot la saison prochaine pour remettre l'OL là où il doit être. Après la victoire face à Nantes samedi soir (3-2), ce sont eux, les nouveaux membres du "Gang des Lyonnais, qui sont venus affronter les journalistes en zone mixte.

L'occasion pour chacun d'évoquer sa saison d'un point de vue personnel. Tout sourire, Castello Lukeba (19 ans, né à Lyon), devenu titulaire en défense centrale, a confié : «j'essaye de postuler à chaque fois pour être titulaire. Je pense que le coach a remarqué ça et me fait confiance. Il faut que j'essaye de lui rendre. Honnêtement, non je ne m'attendais pas à vivre une telle saison. Une fois qu'on goûte au premier match, on veut tout le temps jouer. Donc je me suis donné les moyens. J'ai encore pas mal de choses à améliorer. J'ai toujours été calme. On n'a pas besoin de paniquer, ce n'est que du football». Malo Gusto (18 ans, né à Décines), lui, a délogé le capitaine Léo Dubois au poste de latéral droit.

Des jeunes au pouvoir qui rêvent de porter l'OL

«C'est sûr que je ne pensais pas autant jouer cette saison. Maintenant, je pense que j'ai travaillé pour et j'ai saisi les opportunités quand il le fallait. Il faut continuer. C'était une saison d'apprentissage pour moi et je vais revenir encore plus fort l'année prochaine». Une idée qui est aussi celle de Bradley Barcola (19 ans, né à Villeurbanne) qui a un peu plus eu sa chance sur la deuxième moitié de saison. «C'est ce que j'espérais en janvier quand j'ai réellement intégré le groupe pro. Franchement, je suis très content». Tous sont heureux d'avoir pu éclore cette année. Mais l'objectif est de confirmer l'année prochaine, d'autant qu'ils savent qu'ils auront une carte à jouer, l'OL ayant fait comprendre que la promotion des jeunes du cru serait la priorité.

Une nouvelle qui leur a forcément donner le sourire. «Oui, ça fait plaisir. On espère qu'ils vont encore plus compter sur nous et on va tout faire pour aider l'équipe au maximum. On a commencé un peu à discuter de l'année prochaine. On va tout faire pour aller chercher place européenne et faire une très bonne saison tous ensemble», a lâché Barcola. Lukeba est allé dans son sens : «bien sûr, ça fait plaisir. Ca veut dire que le club a confiance en nous, les jeunes, et ça nous motive encore plus pour leur donner raison». Heureux également, Malo Gusto a aussi envoyé un message fort : «c'est bien mais il faut aussi prendre nos responsabilités quand il le faut, montrer qu'on est là pour jouer et se donner à fond. C'est comme ça qu'on va porter le club». Avec sa jeunesse, l'OL a de l'avenir !