Manchester United fait une annonce sur Erik ten Hag

À Old Trafford, les plus optimistes qui espéraient voir du changement avec le début de l’ère INEOS ont été déçus. Exclu de la bataille pour le titre en Premier League depuis quelques années maintenant, Manchester United continue de se ridiculiser en championnat. Après un succès inaugural contre Fulham (1-0), les Red Devils ont rapidement déchanté en enchaînant deux défaites contre Brighton (1-2) et Liverpool (0-3).

La suite après cette publicité

La claque reçue à domicile face au rival de la Mersey a d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre, notamment après la déclaration remarquée d’Erik ten Hag à l’issue de la rencontre. «Ce n’est pas comme si j’étais Harry Potter. Vous devez reconnaître ça. Pour trois joueurs, c’était leur première titularisation de la saison.» Mais après plus de 210 M€ investis dans le marché des transferts, l’argument d’ETH ne convainc pas grand monde.

À lire

Manchester United : Casemiro prend très cher !

MU fait front

Relégué à la quatorzième place du classement de Premier League à six points des leaders, MU a déjà dû sortir du silence pour évoquer le cas d’Erik ten Hag. « Erik a tout notre soutien et nous avons travaillé en étroite collaboration lors de cette période de transfert. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration avec lui pour l’aider à obtenir les meilleurs résultats pour l’équipe. Absolument. Nous pensons qu’Erik est l’entraîneur qu’il nous faut et nous le soutenons pleinement », a confié le dirigeant mancunien Omar Berrada. S’agit-il d’un discours de façade, à l’heure où les médias anglais ont souvent annoncé que MU avait voulu se débarrasser du Batave ? Le nouveau directeur sportif Dan Ashworth a botté en touche concernant la prolongation d’ETH, mais assure qu’il est là pour le soutenir.

La suite après cette publicité

« Je n’ai commencé que le 1er juillet, donc je n’ai rien eu à dire (sur cette prolongation). Tout ce que je peux faire, c’est répéter ce qu’a dit Omar : j’ai vraiment apprécié de travailler avec Erik au cours des huit dernières semaines. Je considère que mon travail consiste à le soutenir de toutes les manières possibles, que ce soit au niveau opérationnel, du recrutement, de la médecine, de la psychologie ou de l’organisation du terrain d’entraînement. Il s’agit simplement de le décharger au maximum de tout cela pour lui permettre de se concentrer pleinement sur le terrain d’entraînement et sur le plan tactique du match afin d’assurer le succès de Manchester United ». Reste à savoir si tous ces discours dureront.