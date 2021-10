OL : le groupe contre Lens

Après sa frustrante défaite contre l’OGC Nice lors de la précédente journée, l’Olympique Lyonnais doit se relever contre le RC Lens, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Pour son retour au Groupama Stadium, la formation de Peter Bosz devra faire sans Tino Kadewere, suspendu trois rencontres en raison du carton rouge obtenu face aux Aiglons.

Moussa Dembele, Julian Pollersbeck et Jeff Reine-Adelaide sont toujours indisponibles. En revanche, Islam Slimani fait son retour dans le groupe contre les Sang et Or. L'avant-centre avait été touché aux ischio-jambiers lors de son dernier rassemblement avec l'Algérie.

Le groupe de l’OL

Lopes, Barcola, Bonnevie - Dubois, Gusto, Boateng, Da Silva, Denayer, Diomandé, Emerson, Henrique - Aouar, Caqueret, Guimaraes, Keita, Paqueta, Shaqiri, Mendes - Cherki, Slimani, Toko Ekambi

