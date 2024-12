PSG : Bradley Barcola ne sait pas expliquer sa méforme

Meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec 10 buts inscrits depuis le début de la saison, Bradley Barcola traverse une période compliquée. Mais il ne sait pas d’où ça vient. « Je ne sais pas comment l’expliquer. Il faut régénérer de la confiance, refaire ce que je faisais en début de saison, sans me poser de questions », a-t-il confié, avant de revenir sur un autre fait marquant de son début de saison son incapacité à marquer en C1.

« Je n’ai pas d’explications. Retrouver cette confiance, ne pas se poser de questions devant le but, jouer tous ensemble, faire les bons choix tous ensemble. Demain, si c’est un autre qui marque, je serai content. Je vais tout mettre en oeuvre demain pour marquer et faire marquer, je sais que j’ai plus de responsabilités », a-t-il confié en conférence de presse.

