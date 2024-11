Mercato PSG : Luis Campos jette son dévolu sur Abdukodir Khusanov

Lorsqu’un recruteur déniche Abdukodir Khusanov au fin fond de l’Ouzbékistan puis de la Biélorussie, ce dernier détecte immédiatement l’immense potentiel de ce jeune défenseur déjà bien au-dessus de ses adversaires. Convaincu du talent immense du jeune joueur, il le présente au RC Lens qui n’hésite pas à le recruter. Le club artésien rafle la mise pour 100 000 € durant l’été 2023. Encore un peu tendre pour la Ligue 1, Khusanov fait forte impression à l’entraînement et a fait ses premiers pas en pro avec les Sang et Or face à Metz en septembre 2023, pour une quinzaine d’apparitions toutes compétitions confondues pour sa première saison dans l’Artois.

Programmé pour succéder à Kevin Danso en défense centrale, l’international ouzbek s’impose naturellement en défense centrale au point de devenir incontournable. Il faut dire que l’ancien joueur de l’Energetik-BGU Minsk impressionne. Il ne manque pas de qualités : rugueux, mais aussi propre techniquement, il caracole en tête des statistiques au niveau des duels remportés et des interceptions. De plus, il n’est presque jamais pris de vitesse par les attaquants adverses malgré son 1,86 mètre (pour 84 kg). Brice Samba, au soir du match contre l’OGC Nice (0-0) fin septembre, résumait bien son jeune coéquipier. « C’est un monstre, ce qu’il a encore fait ce soir. Moi, il me fait peur. Non mais vraiment ! Pour son âge, ce qu’il fait…»

Luis Campos apprécie le profil de Khusanov

Doté d’une marge de progression, Abdukodir Khusanov est déjà sur le point de devenir l’une des plus belles valeurs marchandes de l’effectif. Selon nos informations, Luis Campos a même déjà rencontré l’entourage du joueur de 20 ans sans que cela n’ait pour le moment débouché sur la moindre offre. À la recherche d’un défenseur central cet hiver, le PSG pourrait sauter sur l’occasion. Le roc lensois, sous contrat avec le RCL jusqu’en juin 2027, serait plus abordable qu’une autre piste hivernale, celle menant au défenseur du Benfica Tomas Araujo juge intransférable par le club lisboète.

Mais quid du RC Lens ? Le club artésien, qui doit récupérer une quarantaine de millions d’euros cet hiver pour renflouer ses caisses pour compenser les non-transferts de Neil El Aynaoui à Monaco et de Kevin Danso à l’AS Roma, a jugé son prometteur défenseur intransférable en janvier. Mais Khusanov, dont la valeur oscille aux alentours de 20 M€, est un joueur convoité par Paris, mais pas seulement. De quoi faire grimper les enchères. Suffisant pour convaincre le RC Lens de laisser partir son joyau ? Réponse dans les prochaines semaines d’autant que les deux derniers matches disputés par Lens sans son roc défensif n’ont pas été convaincants (5 buts encaissés sur les 2 derniers matches sans le n° 25 lensois) contre 7 buts encaissés lors des 10 premières journées avec Khusanov. Une chose est sûre, vu le montant déboursé pour l’acquérir il y a 18 mois, la plus-value s’annonce folle…