PSG : pourquoi Neymar n'a toujours pas signé sa prolongation

La Super League a beau être au cœur des débats et de l'actualité foot un peu partout en Europe, en Espagne on n'oublie pas les bonnes habitudes et les classiques. Ainsi, c'est Neymar qui s'affiche sur le haut de la une du quotidien Sport ce mercredi, et le quotidien catalan consacre une double page à la star brésilienne dès les premières pages de son édition. Et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour les Parisiens.

Certes, le média précise qu'il y a bien un accord de principe avec le PSG pour une prolongation jusqu'en 2026. Le plus dur est fait, en quelque sorte, et il est très probable qu'il continue sa carrière à Paris. Mais dans le même temps, la star de la Canarinha joue la montre. Avant de définitivement poser sa signature sur ce nouveau contrat, il attend de savoir ce que peut lui proposer le FC Barcelone. Quoi qu'il en soit, il ne signera rien avant la fin de la saison, toujours selon la publication catalane.

Neymar attend le Barça

Si tout indiquait que le fantasme du retour du Ney à Barcelone s'était éteint au cours de la saison, le retour de Joan Laporta sur le trône du Camp Nou aurait changé la donne de façon conséquente. Neymar ne veut pas mettre la pression au Barça, mais lui et son père sont conscients que les négociations seront bien plus faciles avec le nouveau président blaugrana qu'avec Josep Maria Bartomeu, avec qui il existait des rancœurs et des mauvaises relations suite à des affaires passées. La proximité de la fin du contrat du numéro 10 parisien aide aussi logiquement.

Pour le journal, il n'y a pas de doute, si Neymar sent qu'il y a la moindre possibilité de revenir au Camp Nou, il fera tout pour que cela aboutisse, quitte à baisser ses émoluments de façon conséquente. L'idée de rejouer avec Lionel Messi est toujours dans la tête de l'ancien de Santos. La balle est donc actuellement dans le camp du FC Barcelone, où la marge de manœuvre de la direction reste tout de même assez limitée d'un point de vue financier. Le feuilleton n'est donc pas terminé...