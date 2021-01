L'UEFA dévoile son équipe type de l'année 2020

La suite après cette publicité

C'est un moment très attendu par les passionnés du ballon rond. Chaque année, l'UEFA propose en effet aux amateurs de football d'élire leur onze type. L'instance européenne dévoile dans un premier temps une liste de cinquante noms, et offre ensuite la possibilité aux fans de trancher selon leurs convictions. Ce mercredi, ce prestigieux onze type a été révélé, après dépouillement de six millions de votes. Et pour cette cuvée 2020, une tendance forte se distingue : le dernier vainqueur de la Ligue des champions est plutôt bien représenté.

Ainsi, trois joueurs du Bayern Munich figurent logiquement dans cette équipe. Dans les buts, on retrouve évidemment Manuel Neuer brillant la saison dernière avec le champion d'Allemagne. Ses partenaires, Joshua Kimmich et Alphonso Davies occupent les couloirs. En charnière centrale, Sergio Ramos impressionnant avec le Real Madrid et Virgil Van Dijk composent une paire redoutable. A noter que le défenseur néerlandais fait partie des cinq joueurs déjà présents dans ce onze la saison dernière.

Neymar seul joueur du PSG dans le onze

Dans l'entrejeu, Thiago Alcantara indispensable la saison dernière au Bayern, Kevin De Bruyne (déjà présent l'année dernière) et Lionel Messi (qui figurait aussi dans ce onze l'année dernière) composent un milieu extrêmement séduisant. Si l'exercice 2019/2020 fut désastreux pour l'international argentin avec le FC Barcelone, ce dernier jouit toujours de la bienveillance des passionnés. Enfin en attaque, les fans ont apprécié à sa juste valeur l'incroyable saison de Robert Lewandowski avec le Bayern. Quinze réalisations en Ligue des champions, trente-quatre en Bundesliga, l'attaquant polonais a littéralement marché sur l'eau. Cristiano Ronaldo bénéficie toujours d'une belle cote de popularité chez les supporters.

La star portugaise qui accompagne Lewandowski en attaque, avait inscrit quinze buts en Serie A et quatre en Ligue des champions avant l'arrêt des compétitions suite au coronavirus. Seul joueur du Paris Saint-Germain dans ce onze : Neymar. La star brésilienne positionnée sur le flanc gauche de l'attaque recueille toujours les suffrages malgré une personnalité parfois clivante. Buteur à treize reprises en Ligue 1 et trois fois en Ligue des champions, l'international auriverde a contribué à hisser le PSG en finale de la coupe aux grandes oreilles. A noter qu'une nouvelle fois, aucun joueur français ne figure dans cette équipe type de l'UEFA.

Le onze type de l'UEFA

Neur - Kimmich, Ramos, Van Dijk, Davies - Thiago Alcantara, Messi, De Bruyne - Ronaldo, Lewandowski, Neymar