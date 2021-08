Coupe d'Allemagne : Leipzig et le Bayer Leverkusen qualifiés sans encombre

En attendant la reprises de la Bundesliga vendredi 13 août prochain, avec un duel très attendu entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich (20h30), les 32es de finale de la Coupe d'Allemagne se déroulaient ce samedi, avec de nombreuses rencontres au programme. Parmi les duels les plus attendus, il n'y a pas vraiment eu de surprise pour les gros poissons du championnat allemand. Le RB Leizpig, en déplacement sur la pelouse de Sandhausen (D2 allemande), s'est tranquillement imposé 4-0, grâce notamment à des buts signés Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai, qui signe son retour après avoir manqué l'Euro 2020 avec la Hongrie. La recrue Mohamed Simakan, débarqué en provenance de Strasbourg, était titulaire et a livré une prestation solide avec le RBL.

De son côté, le Bayer Leverkusen a sans problème validé son billet pour le tour suivant de cette DFB Pokal en allant battre le Lokomotive Leipzig sur son terrain (3-0), Kerem Demirbay ayant notamment inscrit un doublé dans cette partie. À noter que les autres pensionnaires de Bundesliga, Augsbourg et l'Arminia Bielefeld, se sont eux aussi qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe d'Allemagne, édition 2021-2022, tout comme Stuttgart, qui a atomisé le BFC Dynamo (6-0). À noter l'élimination du Werder Brême, relégué la saison passée en 2. Bundesliga.

Les résultats des matchs de 15h30 en Coupe d'Allemagne ce samedi

BFC Dynamo 0-6 Stuttgart : Al Ghaddioui (26e), Sosa (45e+1), Mavropanos (53e), Klimowicz (68e), Sankoh (82e), Churlinov (88e)

Greifswald 2-4 Augsbourg : Knechtel (2e), Jovanovic (69e) / Winther (41e), Niederlechner (53e), Jensen (68e), Hahn (80e)

Lokomotive Leipzig 0-3 Bayer Leverkusen : Demirbay (5e, 87e), Bellarabi (14e)

Norderstedt 0-4 Hanovre : Ochs (20e), Ducksch (45e+1, 63e), Muslija (65e)

Osnabruck 2-0 Werder Brême : Trapp (45e), 90e+6)

Sandhausen 0-4 Leipzig : Orban (19e), Haidara (45e), Nkunku (60e), Szoboszlai (81e)

SC Weiche-08 2-4 (a.p.) Holsten Kiel : Hermann (104e, 110e) / Arp (93e), Sander (105e), Reese (120e), Bartels (120e+2)

SpVgg Bayreuth 3-6 Arminia Bielefeld : Knezevic (14e), Maderer (52e), Nilsson (68e, csc) / Laursen (11e), Lasme (51e, 85e), Nilsson (73e), Kunze (79e)

Wuppertaler 1-2 (a.p.) Bochum : Saric (22e) / Zoller (53e), Tesche (111e)