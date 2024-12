Euro U21 : l’équipe de France Espoirs connait ses adversaires

L’équipe de France Espoirs sera de l’Euro U21 du 11 au 28 juin 2025 en Slovaquie. Qualifiés sans briller, les Bleuets de Gérald Baticle connaissent leurs futurs adversaires puisque le tirage au sort vient d’avoir lieu. Tirés dans le groupe C, les coéquipiers de Rayan Cherki héritent du Portugal, de la Pologne et de la Géorgie.

Des adversaires abordables mais les Espoirs ont aussi affiché leurs limites du moment durant les qualifications et les derniers amicaux (nuls contre l’Italie et l’Allemagne). Dans l’ensemble, les groupes sont équilibrés avec tout de même le pays organisateur qui sera opposé dans la poule A à l’Espagne et l’Italie. Vainqueur en titre, l’Angleterre sera notamment opposée à l’Allemagne dans le groupe B.

Le tirage complet de l’Euro Espoirs :

Groupe A :

Slovaquie

Espagne

Italie

Roumanie

Groupe B :

Tchéquie

Angleterre

Allemagne

Slovénie

Groupe C :

Portugal

France

Pologne

Géorgie

Groupe D :