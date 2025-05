Jordi Alba prolonge à l’Inter Miami

L’aventure continue pour Jordi Alba. Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, le latéral gauche espagnol semble s’éclater avec ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Luis Suarez et Sergio Busquets. Ce jeudi, son club vient d’annoncer qu’il avait décidé de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires alors qu’il arrivait à la fin de son contrat cet été.

« Je suis heureux de renouveler mon contrat car j’ai envie de continuer à concourir, et grâce à l’ambiance que je ressens au Club, grâce à l’affection que je reçois des supporters à chaque match. Je me suis senti très à l’aise ces deux dernières années au Club et je me sens très aimé par tous les supporters. Nous avons cette envie de continuer à concourir, de continuer à gagner et, espérons-le, de remporter le plus de titres possible », a-t-il lancé après sa signature.