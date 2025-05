Inter Miami : Javier Mascherano tape du poing sur la table avec Lionel Messi

Le début de saison 2025 de Lionel Messi à l’Inter Miami a été à la fois unique et contrasté, marqué par des éclairs de génie et des périodes d’irrégularité, dans un contexte très particulier : celui d’une collaboration inédite avec Javier Mascherano, son ancien coéquipier en sélection argentine devenu entraîneur principal du club. L’arrivée de Mascherano à la tête de l’équipe a apporté un changement tactique majeur, misant sur la possession, le pressing intelligent et l’utilisation optimale de Messi dans un rôle de meneur de jeu reculé, plus libre, presque à la croisée entre numéro 10 et regista. Cette saison, Messi a livré plusieurs prestations magistrales, notamment en Leagues Cup et lors de rencontres de MLS décisives, où son influence technique et mentale s’est avérée déterminante. Son entente avec ses compatriotes — notamment avec Sergio Busquets, Luis Suárez et de jeunes talents argentins attirés par le projet de Mascherano — a parfois rappelé les heures dorées du Barça. Sur le plan individuel, il a encore prouvé qu’il pouvait dominer une ligue, à 37 ans, par sa vision, sa précision sur coups de pied arrêtés et sa capacité à faire basculer un match d’une simple passe ou d’un éclair de génie.

Mais malgré ces moments de grâce, la saison a également été entachée de plusieurs frustrations collectives. D’une part, Messi a connu des absences répétées dues à des pépins physiques, notamment à la suite de son engagement en sélection pour la Copa América 2024, ce qui a provoqué des déséquilibres dans le jeu de l’Inter Miami en son absence. D’autre part, la gestion du groupe par Mascherano, encore jeune dans sa carrière d’entraîneur, a parfois manqué de maturité face à des adversaires mieux structurés en MLS. L’équipe a oscillé entre fulgurances offensives et désorganisations défensives criantes, manquant de constance pour prétendre sérieusement au titre. Le goût d’inachevé des éliminations prématurées en séries éliminatoires de la MLS, en quarts de finale de la Ligue des champions ou en 8e de finale de Leagues Cup de la saison passée est encore au travers de la gorge, renforçant l’idée que le projet Miami, aussi ambitieux soit-il, reste en construction. Ce début de saison fut donc particulier : Messi évolue dans un rôle presque de mentor, dans un cadre atypique, sous la direction d’un proche, mais sans les résultats majeurs auxquels il nous avait habitués.

La pire défaite de Leo Messi !

L’entraîneur de l’Inter Miami, Javier Mascherano, a déclaré lundi qu’il y avait des choses à corriger après une mauvaise série de matchs et une défaite (4-1) contre Minnesota United samedi, la pire du club depuis l’arrivée de Lionel Messi en Floride : «je ne vais pas être hypocrite et dire que tout va bien, car nous n’aimons évidemment pas perdre. Je comprends que nous ayons perdu quatre des cinq derniers matchs et qu’il y ait des choses à corriger. Je pense que beaucoup des buts que nous avons encaissés, qui sont au nombre de 14 lors des cinq derniers matchs, sont dus à l’inattention et aux erreurs individuelles, plutôt qu’à une approche collective de la défense. Je pense qu’il n’y a rien de mieux que de passer ces quatre ou cinq jours ensemble en ce moment, pour être ensemble, pour parler, pour faire du team building, pour partager des moments qui ne sont pas courants pendant la saison, mais qui sont importants à certains moments». L’ancien joueur de Livperool et du Barça a ensuite analysé le paradoxe avec Lionel Messi : «toutes les équipes dépendent de Messi. Le Barcelone de Pep Guardiola en a dépendu pendant des années, celui de Luis Enrique, celui de Valverde et l’équipe nationale argentine pendant 15 ou 20 ans. Autrement dit, quand on a un joueur comme Messi, on va forcément développer une dépendance à son égard. C’est impossible de ne pas dépendre de lui. Il est clair qu’il y a des jours où l’équipe l’aide peut-être plus et d’autres jours où elle l’aide moins».

Avant le match à l’extérieur de mercredi contre les Earthquakes de San Jose, Miami a perdu quatre matchs sur cinq toutes compétitions confondues au cours des trois dernières semaines, marquant sa pire série depuis une suite de cinq matchs sans victoire début 2024. Avant le match de saison régulière en milieu de semaine, l’équipe classée 4e de la Conférence Est s’est concentrée sur la cohésion et la chimie de l’équipe afin de rebondir. Javier Mascherano, a abordé la situation, affirmant que la critique est un aspect inhérent au football : «la réalité, c’est qu’il faut apprendre à vivre avec la critique et surtout à en tirer profit. Il y a des critiques constructives qui permettent de voir les choses. D’autres critiques ne servent pas à grand-chose et se limitent à l’attaque. Dans mon cas, j’y suis déjà habitué, et la plupart des joueurs ont dû apprendre à vivre avec ça aussi. Il y a deux semaines, on était comme à Disneyland, tout était joyeux et tout allait bien. Je ne suis ni d’un côté ni de l’autre. Il y a à peine deux semaines, nous étions invaincus en MLS et n’avions perdu qu’un seul match sur les huit ou neuf que nous avions disputés. Tout le monde louait la performance de l’équipe. J’ai toujours dit ici qu’il fallait se préparer aux coups durs. Je ne vais pas non plus m’emporter maintenant. C’est comme ça, c’est le football». Lundi, le copropriétaire David Beckham s’est offusqué des publications sur les réseaux sociaux du Minnesota United et a appelé les vainqueurs de samedi à « faire preuve d’un peu de respect.»