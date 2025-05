Lille pourrait remplacer David… par David

Au moins, les supporters du LOSC ne seraient pas bouleversés. Après 5 années de chants à l’honneur de leur goleador Jonathan David, les Lillois ont appris hier son départ du club via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Alors qui pour succéder à «Ice Man», meilleur buteur des Dogues au XIXe siècle et ancré dans les têtes à Lille ?

À en croire L’Équipe, plusieurs noms sont actuellement étudiés par la cellule de recrutement nordiste, dont un homonyme de leur star. Le journal révèle en effet un intérêt du LOSC pour… Promise David, auteur de 21 buts en 39 matchs cette saison avec l’Union Saint-Gilloise. L’attaquant de 23 ans est canadien comme son homologue, et réalise un premier exercice fracassant en Belgique après avoir connu les championnats maltais et estonien. Une profonde refonte du secteur offensif lillois est à prévoir cet été, et Promise David pourrait donc y contribuer.