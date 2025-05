Barça : Deco annonce la priorité du mercato estival

Le FC Barcelone peut être plus que satisfait de sa saison. Pour le premier exercice d’Hansi Flick sur le banc de touche, les Blaugranas ont explosé tous les compteurs. Vainqueurs de la Coupe du Roi fin avril, les Catalans sont tout proches de glaner la Liga, et sont parvenus à accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions, passant à un cheveu de la qualification. Le club catalan dispose d’un effectif solide, mais profitera tout de même de l’été pour améliorer le groupe dont dispose le coach allemand.

Dans un entretien accordé à ESPN, Deco, directeur sportif des Culés, s’est attardé sur les ambitions des Barcelonais pour le mercato estival. S’il est satisfait des joueurs composant dans l’équipe, il n’exclut pas l’arrivée d’éléments offensifs, afin de permettre plus de rotation : « on ressent une forte dépendance à Raphinha et à Lamine (Yamal). Peut-être avons-nous besoin de joueurs au profil similaire, des solutions pour les faire souffler. L’effectif est assez équilibré, et notre centre de formation regorge aussi de très bons éléments. » Reste désormais à voir quelles solutions pourraient s’offrir au Barça, qui fait face à de lourdes difficultés financières et ne pourra pas se permettre de folie.