Arsenal dévoile son nouveau maillot pour la saison 2025-2026 !

Adidas et Arsenal viennent de révéler ce 15 mai 2025 le maillot domicile 2025/26 des Gunners, une création symbolique placée sous le signe du « cœur d’Arsenal ». Inspiré de l’image du cœur humain, ce maillot invite les supporters à se reconnecter à l’essence même du club. Son motif rend hommage à l’un des anciens écussons les plus marquants d’Arsenal, en intégrant le « A » gothique dans toute la trame du tissu. Ce détail historique, directement lié aux grandes heures du club notamment le titre de champion décroché lors de la saison 1990-91 revient aujourd’hui sous une forme moderne et stylisée, mêlant tradition et innovation.

Pensé pour la performance, le maillot authentique est doté de la technologie HEAT.RDY pour optimiser la ventilation, le confort et l’évacuation de l’humidité, tandis que la version supporter adopte la technologie AEROREADY à base de matériaux recyclés. Le kit est complété par un short blanc orné de touches rouges et des chaussettes rouges portant le « A » emblématique. Plus qu’un simple design, le lancement s’accompagne d’un film mettant en lumière les battements de cœur des joueurs et joueuses du club, en écho à ceux des jeunes bénéficiaires des programmes communautaires d’Arsenal. Un hommage vibrant au passé, au présent et à l’âme du club.