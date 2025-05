Premier League : les 8 nommés pour le titre de joueur de l’année sont connus !

Dimanche dernier, Ousmane Dembélé a été élu joueur de la saison en Ligue 1. Un titre qui n’a surpris personne puisque le Français a cartonné cette année sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après la France, l’Angleterre va découvrir très prochainement le nom du meilleur joueur de la Premier League version 2024-25. Ce jeudi, on en sait un peu plus sur le sujet. En effet, la ligue anglaise a publié sur son site officiel les noms de huit footballeurs en lice pour remporter ce prestigieux titre.

Vainqueur de la Premier League, Liverpool place trois joueurs dans cette liste. En effet, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk et Mohamed Salah sont nommés. Le Pharaon est d’ailleurs le favori, lui qui a réalisé une année dingue avec les Reds. L’une des meilleures de sa carrière (28 buts, 18 assists). Il y a de très fortes chances de le voir remporter ce trophée. L’international égyptien de 32 ans est également en concurrence avec Morgan Gibbs-White et Chris Wood. Deux éléments clés de la bonne saison réalisée par Nottingham Forest.

Une liste plutôt cohérente

Pour compléter cette liste, on retrouve le serial buteur de Newcastle, à savoir Alexander Isak. Le Suédois de 23 ans a claqué 23 buts et délivré 6 assists lors de cet exercice sous le maillot des Magpies. Declan Rice, dont les deux coups francs face au Real Madrid ont impressionné l’Europe, est également salué par ses pairs en Angleterre. Le joueur d’Arsenal s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain, lui qui a «remporté 112 duels et réalisé 52 tacles tout en se créant 56 occasions» cette saison.

Enfin, l’ailier de Brentford, Bryan Mbeumo est le dernier invité de cette liste de 8 joueurs. Pour désigner l’heureux élu, la Premier League rappelle que ce sont les fans qui auront le pouvoir puisqu’ils pourront voter pour leur joueur favori via le site web d’EA SPORTS. Les votes du public seront ensuite combinés à ceux d’un panel composé d’experts. Le nom du vainqueur, qui succédera donc à Phil Foden, sera donc connu la semaine prochaine.