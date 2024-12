DAZN va diffuser la Coupe du Monde des Clubs

L’été prochain, on assistera à la nouvelle Coupe du monde des Clubs, avec 32 prestigieux participants qui s’affronteront pour ce titre de meilleur club du monde. Parmi eux, le Real Madrid, le PSG, Botafogo ou Boca Juniors. Et on sait enfin qui sera le diffuseur de la compétition…

Comme l’indique RMC Sport, ce Mondial des Clubs 2025 sera diffusé, au niveau mondial, par DAZN. Un accord a été trouvé entre la FIFA et la plateforme pour que cette dernière diffuse l’intégralité de la compétition qui se jouera du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis.