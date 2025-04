Ligue des Champions : Arsenal n’en croit pas ses yeux pour Declan Rice

Declan Rice est entré dans la légende de la Ligue des Champions par la grande porte. Le milieu de terrain n’avait jamais inscrit un seul coup franc en 13 tentatives dans sa carrière. Ce soir face au Real Madrid, l’international anglais en a marqué deux en dix minutes, permettant à Arsenal de gifler les Merengues 3-0 dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Ses deux frappes sont en plus de cela absolument magnifiques. Le premier est enroulé et contourne magnifique le mur, quand le second est allé cherche la lucarne de Courtois.

La suite après cette publicité

Qui de mieux pour en parler que le héros de la soirée ? «Le premier ? Je pensais que j’allais centrer et puis j’ai vu le mur s’écarter donc j’ai juste tenté ma chance. C’est une question de feeling, revit le numéro 41 à la fin de la rencontre au micro de Canal+. Sur le deuxième, j’ai eu la confiance pour le tenter et le mettre là (dans la lucarne). Je suis super heureux et très excité. En plus, on a fait un clean sheet.» Ses deux coups francs ont en plus eu le mérite de lancer les Gunners, qui l’ont finalement emporté 3-0 avec un dernier but signé Merino.

Saliba sur Rice : «je ne l’ai jamais vu marquer un coup franc»

Vous l’aurez compris, Rice lui-même ne s’attendait pas à réaliser un exploit pareil ce soir. Présent sur le plateau de Canal+ et ancien coéquipier à West Ham, Samir Nasri a confirmé les propos de son ex-partenaire. Jamais il ne l’a vu prendre un coup franc, pas plus que William Saliba en zone d’interview auprès de la chaîne cryptée. «Même moi je suis étonné parce qu’on ne marque pas beaucoup de coup-franc. Depuis que je suis à Arsenal, je ne l’ai jamais vu marquer un coup franc. Il a débloqué le match aujourd’hui, c’est magnifique», sourit le défenseur central.

La suite après cette publicité

Il l’avoue lui-même, ce n’est pas un exercice très travaillé au quotidien au club. «On ne les travaille pas trop les coups francs directs. Il en a flanqué deux à Courtois en plus, ce n’est pas facile.» Et qu’en pense la victime du soir, Thibaut Courtois? «Le premier, je peux assumer un peu plus de responsabilités et mettre un mur un peu sur la gauche mais depuis le début de ma carrière, je mets toujours le premier homme passant le poteau. Rice, il a très bien tiré et le deuxième, c’est une frappe fantastique dans la lucarne.» Même le Belge tire son chapeau.