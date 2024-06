Copa América : Lautaro Martinez qualifie l’Argentine contre le Chili

Pour leur deuxième journée de Copa América, les Argentins retrouvaient cette nuit le Chili de Claudio Bravo et Alexis Sanchez au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York. Alors que la partie se dirigeait vers un triste 0-0, malgré de nombreux tirs de l’Albiceleste et un poteau de Lionel Messi, les remplaçants ont fait la différence en fin de match. En effet, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez et Julian Alvarez, qui avaient remplacé Angel Di Maria, Giovani Lo Celso et Lautaro Martinez, ont débloqué la situation.

Impuissants sur coup de pied arrêté jusqu’à la 88e minute, les Argentins ont finalement réussi à se libérer. Le corner de Messi a d’abord été repoussé avant que Lautaro Martinez ne parvienne à le reprendre de volée. Cette ouverture du score tardive a permis aux joueurs de Lionel Scaloni de s’imposer face à une sélection chilienne jamais dangereuse. Avec cette victoire, les Argentins sont déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même leur troisième match contre le Pérou dimanche.