L’ASSE en discussions très avancées avec Mahmoud Jaber

Depuis plusieurs saisons, et bien avant l’arrivée de Kilmer Sports en tant qu’actionnaire unique, l’AS Saint-Étienne a toujours aimé faire son marché dans le championnat israélien, de Dylan Batubinsika (Maccabi Haifa) en passant par Yvann Maçon (Maccabi Tel Aviv) ou plus récemment Pierre Cornud (Maccabi Haifa). Aujourd’hui, un nouveau pensionnaire de Ligat ha’Al pourrait bientôt débarquer dans le Forez.

Le profil de Mahmoud Jaber est très apprécié en interne à Saint-Étienne depuis cet hiver et des discussions ont déjà lieu entre l’ASSE, le Maccabi Haifa et l’entourage du joueur selon nos informations. Selon la presse israélienne, un accord est même sur le point d’être trouvé. Milieu de terrain international israélien (12 sélections) de 25 ans, Jaber évolue depuis quatre saisons chez le 3e du championnat et a disputé 35 matches toutes compétitions confondues (3 passes décisives. Jaber, qui avait disputé les deux matches face à la France en Ligue des Nations fin 2024, pourrait venir renforcer un milieu de terrain dépeuplé avec le possible départ de Pierre Ekwah dont l’option n’a toujours pas été levée ou encore Louis Mouton qui est en fin de contrat au 30 juin prochain. À suivre.