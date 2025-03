La presse argentine en folie après l’humiliation du Brésil, le Bayern veut Bradley Barcola

L’Argentine punit le Brésil

L’Argentine a fait danser le Brésil. Olé se fait un malin plaisir de chambrer la Seleçao ce mercredi après la démonstration de l’Albiceleste qui a battu le Brésil 4-1 dans la nuit. Une victoire encore plus savoureuse pour l’Argentine après les chambrages répétitifs des Brésiliens, notamment Raphinha qui avait allumé la mèche avant la rencontre. Le Brésil est au cœur des critiques, surtout parce qu’il a subi sa pire défaite depuis le fameux 7-1 en 2014. Marquinhos lui-même a parlé de honte, à tel point que l’avenir de Dorival Junior est remis en cause. En Argentine par contre, on savoure ce succès, Raphinha est évidemment cité partout dans la presse. « Qu’ils nous respectent » ont clamé les Argentins, d’ailleurs, il y a eu une embrouille directement sur la pelouse entre Nicolas Otamendi et l’ailier du Barça. « Parle moins » lui a lancé le défenseur de Benfica qui n’est jamais le dernier pour se frictionner avec ses adversaires, encore plus quand ceux-ci commencent à chambrer. Côté sportif, c’est une victoire d’autant plus savoureuse pour l’Argentine qui avant même de jouer a décroché son billet pour le Mondial 2026 où elle défendra son titre.

Le Bayern Munich se positionne sur Barcola

Le Bayern Munich dispose d’une longue liste interne de candidats potentiels au poste d’attaquant pour l’été. Selon Bild, la visite de Vincent Kompany au Parc des Princes pour le Classique pourrait s’expliquer par la présence de Bradley Barcola dans les rangs parisiens. Le Bayern apprécie le profil de l’international français. A noter que les Bavarois sont aussi intéressés par Hugo Ekitike. L’ancien parisien réalise une saison XXL avec Francfort. Pour enregistrer ces arrivées, il faudra compter sur des départs dans le secteur offensif. Kingsley Coman devrait plier bagages. Le club allemand compte aussi sur Tottenham pour débloquer l’option d’achat de Mathys Tel.

Trent Alexander-Arnold vit ses derniers moments à Liverpool

On file en Angleterre, un pays où Trent Alexander-Arnold ne devrait pas faire de vieux os. Cette fois, on sait que c’est vrai titre le Daily Star, sauf rebondissement de dernière minute le latéral droit de Liverpool devrait s’engager avec le Real Madrid. Il a donné son accord et comme il sera libre de tout contrat, il n’y aura pas besoin de négociations entre les deux clubs. D’ailleurs Marca confirme que l’international anglais n’est qu’à un pas du Real, une bonne nouvelle pour le club espagnol qui doit un peu innover à ce poste en l’absence de Dani Carvajal toujours blessé.