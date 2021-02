Arsène Froon alias AF5 : « Créateur de contenus au PSG, c’est un métier de rêve »

Créateur de contenus pour les différents réseaux sociaux du PSG et Youtubeur Fifa, Arsène Froon, plus connu sous le nom d’AF5, se confie sur son parcours et nous explique son rôle au sein du Paris Saint-Germain.

Foot Mercato : Arsène, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas ?

La suite après cette publicité

Arsène Froon: Je m'appelle Arsène Froon, j’ai 24 ans. Je suis originaire de Seine et Marne et j’habite à Paris depuis 6 ans. Je suis créateur de contenus pour le PSG depuis 2019. J’ai joué au foot en club de mes 6 à 18 ans, en défense centrale avec le numéro 5 floqué au dos de mon maillot. Comme l’une de mes grandes inspirations, Marquinhos. D’où mon pseudo AF5.

FM : Depuis quand réalises-tu des vidéos Youtube sur Fifa ? Qu'est-ce qui t'as motivé à en faire ?

AF5 : J’ai commencé Youtube à l’âge de 18 ans sur Fifa 15. Au départ, je voulais simplement donner des conseils en faisant une vidéo tutoriel pour aider les gens à s’améliorer car je me sentais fort sur Fifa. En l’espace de quelques semaines, j’ai obtenu 200 000 vues ! Au départ, je ne voulais pas faire le métier de Youtubeur, je m’y suis retrouvé un peu par hasard. Par la suite, les gens m’ont redemandé des vidéos et je me suis pris au jeu. Aujourd’hui je compte plus de 550 000 abonnés sur Youtube.

FM : Peux-tu nous expliquer tes premiers coups de joysticks, tes premiers matchs avec le jeu Fifa ?

AF5 : À 7 ans, j’ai connu ma première expérience sur Fifa 2004 sur GameCube. C’est mon grand-frère qui m’a formé au jeu. Au fur et à mesure, j’ai fait partie des meilleurs joueurs sur Fifa 14 en ligne. Ensuite j’ai été Champion de France par équipes sur Fifa 15, Fifa 16 et Top 5 Fut de la E Ligue 1 en 2017. J’ai obtenu le statut de champion du monde des Youtubeurs Fifa en juin 2018, une compétition organisée par EA Sport, à Los Angeles. C’était le moment où j’ai été le plus stressé dans ma vie (rires), car j’ai remporté la finale au bout du suspense aux tirs au but. L’équipe de France de football est devenue elle-aussi championne du monde juste après, c’était incroyable ! compétition organisée par la LFP et diffusée sur Bein Sport, qui voit s’affronter les représentants FIFA des équipes de Ligue 1. Les participants sont obligés de constituer leur équipe avec des joueurs de Ligue 1. La première édition s’est déroulée en 2016-2017.

« J’étais ultra motivé pour percer sur Youtube et je m’en suis donné les moyens »

FM : Quels types de contenus proposes-tu à tes abonnés sur Youtube ?

AF5 : Au début je ne faisais que des tutoriels techniques sur Fifa. Maintenant, j’apprécie particulièrement les drafts à thème comme par exemple sélectionner les joueurs les plus petits, les plus jeunes, ou uniquement les joueurs passés par le PSG. Lors d’une vidéo, j’ai même laissé Presnel Kimpembe choisir mes joueurs. J’ouvre des packs pour constituer la meilleure équipe sur Fifa Ultimate Team. Je propose aussi des challenges comme remonter 3 buts ou encore marquer avec le gardien. Ça m’est aussi arrivé de tourner des vlogs notamment en me rendant au Signal Iduna Park pour le 8e de finale Dortmund-PSG, l’année dernière.

FM : Quelles études as-tu effectué, et t’ont-elles aidé à devenir le Arsène d’aujourd’hui ?

AF5 : J’ai d’abord étudié dans une école de graphisme et de communication. J’essayais de m’améliorer au montage et je me suis pris d’une certaine passion pour le design, les vidéos et l’univers des médias. Pendant 2 ans, je travaillais en alternance dans une agence de communication sportive. Je combinais à la fois les cours, l’alternance et Youtube donc je dormais entre 5 et 6 h par nuit. J’étais ultra motivé pour percer sur Youtube et je m’en suis donné les moyens. Aujourd’hui je suis titulaire d’un Master multimédia Directeur de la communication numérique, spécialité direction artistique.

FM : Peux-tu nous expliquer les premiers liens qui t’unissent avec ton club de cœur, le PSG ?

AF5 : Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été un grand fan du PSG, même avant l’arrivée du Qatar en 2011. J’étais allé assister à un entraînement au Camp des Loges, ça m’avait profondément marqué. J’avais assisté à mon premier match à l’occasion de PSG-Lille en 2005.

« C’était un rêve de gosse et une opportunité exceptionnelle de signer au PSG »

FM : En février 2019, le PSG te propose de devenir le Youtubeur Fifa du PSG Esports, quelle est ta première réaction ?

AF5 : J’avais déjà eu des contacts avec le PSG Esports* car j’étais connu dans l’univers des jeux vidéo. Le directeur Yassine Jaada m’a alors contacté pour qu’on se mette d’accord sur les termes du projet. J’ai tout de suite accroché. C’était un rêve de gosse et une opportunité exceptionnelle de signer au PSG. Ça a créé un buzz immense et je ne réalise toujours pas ce qui m’arrive.

*Club de jeux-vidéo en ligne, créé en 2016 et qui regroupe des joueurs de Fifa, de Dota, de League of Legends et de Brawl Stars.

FM : En quoi consiste ton job au sein de la structure PSG Esports ?

AF5 : Ma mission consiste à proposer du contenu sur les coulisses et les tournois des joueurs Fifa du club pendant les compétitions officielles. J’avais l’avantage de très bien connaître ce milieu et je suivais particulièrement à l’époque Lucas Cuillerier, alias DaXe. Aujourd’hui je continue à être ambassadeur pour promouvoir la marque et l’image du PSG Esport Fifa avec le joueur qatari Ahmed Al-Meghessib. Avec mon ami Erne de Dortmund et sa chaîne Youtube « Feelfifa », nous sommes les deux seuls représentants dans le monde du football à occuper ce poste de créateur de contenus.

FM : Ton rôle au sein du PSG a-t-il évolué depuis 2019 ?

AF5 : Oui, depuis octobre 2020, j’ai franchi une nouvelle étape. Aujourd’hui je suis « host » du PSG dans sa globalité sur Twitch. Ils avaient besoin d’une personne à l’aise avec les réseaux sociaux et qui a l’habitude d’interagir avec sa communauté. Ainsi je m’occupe d’animer des émissions sur l’actualité du club. On parle évidemment de l’équipe A du PSG, mais aussi du eSport, de l’équipe féminine, des équipes de jeunes et même de la section handball. Par exemple, avec l’ancien parisien Bernard Mendy et Charlotte Voll, gardienne du PSG, on a commenté le dernier Classique contre Marseille. C’est très plaisant de travailler sur les commentaires de matchs. J’avais déjà eu l’occasion d’entraîner ma diction lors de matchs Fifa diffusés sur Bein Sport. Je trouve cet exercice plus dur que pour un vrai match de foot car le rythme est plus soutenu sur Fifa.

FM : As-tu eu l’occasion de rencontrer les joueurs/ joueuses du PSG ?

AF5 : Oui j’avais participé à la modélisation des visages des joueurs sur Fifa 20 et j’ai effectué des défis techniques avec les joueuses du PSG. Sur Fifa, j’ai déjà affronté Kays Ruiz, Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe. Celui qui m’a le plus impressionné reste Juan Bernat qui est le meilleur joueur sur Fifa. Prochainement, je proposerai de plus en plus de vidéos avec les joueurs du PSG sur ma chaîne Youtube.

« Le mental m’a beaucoup servi dans la vie, sur Fifa comme sur Youtube »

FM : Quelles parallèles peut-on établir entre un joueur de foot et un joueur professionnel sur Fifa ?

AF5 : Pour moi, il y a quelques aspects qui se rejoignent, notamment d’un point de vue mental. En conférence de presse, Mauricio Pochettino avait dit que le mental était l’une des choses les plus importantes dans le football, ça m’avait marqué ce jour-là. Le mental m’a beaucoup servi dans la vie, sur Fifa, comme sur Youtube. En tant que joueur Fifa, on se met dans la peau d’un coach pour la tactique, la composition d’équipe, le dispositif et même donner des instructions aux joueurs virtuels. Les joueurs de eSport professionnels peuvent être rémunérés entre 500€ avec des privilèges comme des points Fifa jusqu’à des montants à 5 chiffres pour les tops joueurs mondiaux. La seule différence avec un joueur pro de foot, se situe au niveau du physique. Sur Fifa, à haut niveau, il est important de garder un équilibre, d’être bien dans sa tête et dans sa peau mais pas besoin de se muscler.

FM : Quel est ton regard sur le développement de l'eSport professionnel dans les clubs ?

AF5: Pour moi c’est une très bonne nouvelle que ça se développe de plus en plus, car on est qu’au début de l’expansion du eSport sur la scène mondiale. La stratégie du PSG Esports est d’étendre la marque PSG en Asie. Les pays asiatiques sont encore plus avancés que nous dans ce domaine, même si en France, on commence à avoir de la visibilité avec les clubs. Après il faut savoir jouer avec modération et ne pas tomber dans l’addiction. Si tu sens que quelque chose est faisable, pourquoi pas s’entraîner, et essayer de devenir professionnel. Sinon il faut contrôler son temps de jeu et être raisonnable.

FM : Quelles améliorations pour le eSport souhaiterais-tu voir à l’avenir ?

AF5 : Des compétitions Fifa sous un format Euro et Ligue des Champions pourraient également être intéressantes. À la base, Fifa se joue en 1 contre 1, mais jouer en double se développe de plus en plus avec le mode Club pro. Donc pourquoi pas, à l’avenir voir des rencontres de 11 joueurs Fifa contre 11 autres.

FM : Que t'inspire la performance du jeune danois Anders Verjgang, qui vient de pulvériser le record de victoires consécutives sur Fut ? La relève est-elle assurée ?

AF5 : Sa série de 510 victoires et 0 défaite est exceptionnelle ! C’est totalement mérité vu son niveau de jeu impressionnant. C’est dommage pour lui de ne pas pouvoir participer à des compétitions officielles car il est trop jeune (16 ans requis). Actuellement, c’est le meilleur joueur du monde et j’espère pour Anders qu’il restera au meilleur niveau ou que Fifa lui accordera une autorisation. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu un si jeune talent.

« Youtubeur et créateur de contenus pour le PSG c’est un métier de rêve que beaucoup de jeunes voudraient faire, mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît »

FM : Quels objectifs professionnels te fixes-tu à l'avenir ?

AF5 : Premièrement, réaliser du bon travail, faire des belles émissions sur la chaîne Twitch du club, proposer du contenu plaisant à regarder, et véhiculer une bonne image du PSG. Ensuite, continuer à faire des vidéos Youtube plus centrées sur le PSG. Je vais poursuivre également les défis avec le Vinsky FC Fifa en club pro.

FM : Quels conseils donnerais-tu aux plus jeunes qui souhaiteraient avoir le même parcours que toi ?

AF5 : Youtubeur et créateur de contenus pour le PSG c’est un métier de rêve que beaucoup de jeunes voudraient faire, mais c’est plus difficile qu’il n’y paraît. On peut y arriver seulement avec beaucoup de travail, de persévérance et de compétences. Il faut essayer de tirer son épingle du jeu. J’ai consacré ma vie à ce que j’aime, le foot et les jeux vidéo et c’est pour ça que j’en suis là aujourd’hui. Le conseil que je pourrais leur donner ce serait de travailler dans ce qu’ils aiment, pour être au maximum épanoui.

FM : Sur quels réseaux sociaux peut-on te suivre ?

AF5 : Sur Twitter, Insta et Tiktok avec mon pseudo @ArseneF5, sur ma chaîne Youtube AF5, et sur les réseaux sociaux du PSG.