FC Barcelone : l'avenir de Sergi Roberto est scellé

Sergi Roberto et le Barça, c'est pour la vie ? Selon les informations de Sport, les représentants du polyvalent joueur de 29 ans discutent avec la direction blaugrana pour parapher un nouveau contrat de deux ans, soit jusqu'en 2024, alors que son bail actuel expire en juin 2022. Le media catalan précise que pour aider son club formateur, qui traverse une difficile période sur le plan financier, l'international espagnol (10 sélections, 1 but) va bel et bien réduire son salaire, modulable au cours des deux prochaines saisons.

La suite après cette publicité

Sport assure même que les négociations devraient aboutir rapidement et que Sergi Roberto signera officiellement sa prolongation de contrat avant la fin du mois d'août. Au Barça depuis 2006, le milieu de terrain ibérique avait récemment expliqué publiquement qu'il faisait ce qui était en son pouvoir, comme les autres capitaines du club culé, afin d'aider les Blaugranas à se sortir de cette passe compliquée, ayant notamment conduit au départ de Lionel Messi (34 ans) au PSG.